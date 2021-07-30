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В Северодвинске состоялась церемония спуска на воду атомной подлодки «Красноярск»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 11:32
Армия
В Северодвинске состоялась церемония спуска на воду атомной подлодки «Красноярск»
wikipedia.org  /  Минобороны России/Олег Кулешов

Северодвинск, 30 июля. Специалисты предприятия «Севмаш» 30 июля вывели из эллинга и спустили на воду атомную подводную лодку проекта 885М «Красноярск» в Северодвинске.

Во время церемонии гендиректор завода Михаил Будниченко дал команду на вывод, а будущий командир подлодки по традиции разбил о борт судна бутылку шампанского. На мероприятии также присутствовал главком Военно-морского флота России Николай Евменов, передает ТАСС.

«Дорогие корабелы, экипаж подводного крейсера. Сегодня праздник, который войдет в историю ВМФ РФ», — отметил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал субмарину «Красноярск» уникальным образцом. По его мнению, спуск подлодки на воду является долгожданным и важным событием для российского флота и подводников.

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