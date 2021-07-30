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Доктор Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от COVID-19
Общество
Доктор Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от COVID-19
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 30 июля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил случаи смерти от коронавирусной инфекции среди вакцинированных россиян.

По его словам, вакцинация — это не «эликсир бессмертия». Однако именно прививка практически во всех случаях снижает риск заражения или тяжелого течения болезни.

«Тяжелые онкологические, сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации, практически всегда умирают от присоединившихся инфекций», — написал врач в своем Telegram-канале.

Также Мясников подчеркнул, что иммунный ответ на вакцину слабее у пожилых людей. Тем не менее прививка от COVID-19 необходима, поскольку повышает шансы выжить, резюмировал специалист.

Александр Мясников ранее жестко ответил антипрививочникам о вакцинации от COVID-19. От заявил, что навязывать свое мнение другим просто неприемлемо.

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вакцинация мясников коронавирус
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