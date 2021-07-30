Биологи раскрыли одну из возможных причин долголетия

Токио, 30 июля. Биологи из Японии и США выяснили, что в организме долгожителей значительно больше уникальных кишечных микробов, которые способствуют продолжительности жизни.

Большое число микробов обнаружили у людей в возрасте старше 100 лет. Микроорганизмы предотвращают рост других, более опасных бактерий, которые вызывают заболевания. Микробы в кишечнике играют особую роль в поддержании здоровья. Однако их количество с возрастом меняется.

Чтобы определить связь между продолжительностью жизни и количеством микробов, ученые исследовали состав кишечника японцев. Первая группа состояла из людей старше 100 лет, во второй находились граждане от 85 до 89 лет и третью составили испытуемые от 21 до 55 лет. Результаты исследования опубликовали в издании Nature.

Специалисты ранее назвали полезные привычки, которые способствуют продолжительности жизни. Прежде всего необходимо много двигаться.