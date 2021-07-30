Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 12:15
12:14
Весь мир
Конференция по вопросам вакцинации «Спутником V» состоялась в Сирии
12:11
Весь мир
Ливийский парламент 2 августа рассмотрит законопроект о выборах
12:10
Экономика
Аналитики подсчитали, как увеличились объемы выдачи ипотеки в России
12:10
Политика
Посол Шульгин заявил о готовности России возобновить диалог с Нидерландами
12:10
Происшествия
Мужчина станцевал голышом на проезжей части в Петербурге
12:08
Экономика
Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%
12:07
Армия
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» получат на вооружение новые противотанковые ракеты
12:07
Происшествия
Суд оштрафовал работодателя в Новгороде за невыплату зарплаты
12:06
Происшествия
Камнепад и сель повредили более 30 домов и разрушили магазин в Дагестане
12:04
Общество
Организаторы сообщили о переносе VK Fest на 2022 год
Все новости

Биологи раскрыли одну из возможных причин долголетия
Наука
Биологи раскрыли одну из возможных причин долголетия
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Токио, 30 июля. Биологи из Японии и США выяснили, что в организме долгожителей значительно больше уникальных кишечных микробов, которые способствуют продолжительности жизни.

Большое число микробов обнаружили у людей в возрасте старше 100 лет. Микроорганизмы предотвращают рост других, более опасных бактерий, которые вызывают заболевания. Микробы в кишечнике играют особую роль в поддержании здоровья. Однако их количество с возрастом меняется.

Чтобы определить связь между продолжительностью жизни и количеством микробов, ученые исследовали состав кишечника японцев. Первая группа состояла из людей старше 100 лет, во второй находились граждане от 85 до 89 лет и третью составили испытуемые от 21 до 55 лет. Результаты исследования опубликовали в издании Nature.

Специалисты ранее назвали полезные привычки, которые способствуют продолжительности жизни. Прежде всего необходимо много двигаться.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Биологи раскрыли одну из возможных причин долголетия
микробы долголетие биологи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru