Вашингтон, 30 июля. Американские журналисты пожаловались на якобы сокращения поставок газа через Украину в Европу, уменьшение его запасов и повышение цен.

Авторов журнала National Interest обеспокоили газовые действия России. Американцы увидели в газовых маневрах Москвы хитроумный трюк. По мнению журналистов, страна начала «играть мускулами» еще до запуска трубопровода «Северный поток — 2».

Издание связало «сокращение» поставок с решением президента США Джо Байдена не накладывать санкции на немецкую компанию, занимающуюся эксплуатацией трубопровода. Тогда Россия стала своими действиями «уменьшать запасы голубого топлива» в европейских государствах, уверены в США.

«Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», — заявили журналисты.

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По данным венгерской торговой платформы RBP, «Газпром» отказался от бронирования на август дополнительного объема мощностей для транспортировки голубого топлива через Украину. На основном аукционе резервирования транзитных возможностей украинской ГТС российская компания выкупила весь предлагаемый объем.

Ранее зампредседателя Госдумы Игорь Ананских указал на важность «Северного потока — 2» для Европы. Транспортировка через трубопровод сделает голубое топливо дешевле для конечного потребителя, отметил парламентарий.