Организаторы сообщили о переносе VK Fest на 2022 год

Санкт-Петербург, 30 июля. Организаторы популярного петербургского мероприятия VK Fest определились с новыми датами. Фестиваль будет проходить в следующем году 23 и 24 июля в парке 300-летия.

Информация о переносе появилась в официальном сообществе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы с сожалением сообщили, что до последнего надеялись на проведение фестиваля в этом году и верили в чудо, однако оно не произошло.

«Увы, чуда не произошло. <...> В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел», — отметили организаторы фестиваля.

Новые ограничения в Санкт-Петербурге продлены до 29 августа. Это означает, что провести масштабное музыкальное мероприятие практически невозможно. По словам организаторов, все билеты, которые были куплены в этом году, сохранят свою актуальность.

Ранее стало известно о переносе второй части волгоградского фестиваля ParkSeason Fest на следующий год. Причиной также стала пандемия коронавируса нового типа.