Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 12:15
12:11
Весь мир
Ливийский парламент 2 августа рассмотрит законопроект о выборах
12:10
Экономика
Аналитики подсчитали, как увеличились объемы выдачи ипотеки в России
12:10
Политика
Посол Шульгин заявил о готовности России возобновить диалог с Нидерландами
12:10
Происшествия
Мужчина станцевал голышом на проезжей части в Петербурге
12:08
Экономика
Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%
12:07
Армия
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» получат на вооружение новые противотанковые ракеты
12:07
Происшествия
Суд оштрафовал работодателя в Новгороде за невыплату зарплаты
12:06
Происшествия
Камнепад и сель повредили более 30 домов и разрушили магазин в Дагестане
12:04
Общество
Организаторы сообщили о переносе VK Fest на 2022 год
12:03
Общество
Исследование вакцины «Вектора» против COVID-19 на подростках могут начать в сентябре
Все новости

Организаторы сообщили о переносе VK Fest на 2022 год
Общество
Организаторы сообщили о переносе VK Fest на 2022 год
vk.com  /  Пресс-служба «Вконтакте»

Санкт-Петербург, 30 июля. Организаторы популярного петербургского мероприятия VK Fest определились с новыми датами. Фестиваль будет проходить в следующем году 23 и 24 июля в парке 300-летия.

Информация о переносе появилась в официальном сообществе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы с сожалением сообщили, что до последнего надеялись на проведение фестиваля в этом году и верили в чудо, однако оно не произошло.

«Увы, чуда не произошло. <...> В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел», — отметили организаторы фестиваля.

Новые ограничения в Санкт-Петербурге продлены до 29 августа. Это означает, что провести масштабное музыкальное мероприятие практически невозможно. По словам организаторов, все билеты, которые были куплены в этом году, сохранят свою актуальность.

Ранее стало известно о переносе второй части волгоградского фестиваля ParkSeason Fest на следующий год. Причиной также стала пандемия коронавируса нового типа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Организаторы сообщили о переносе VK Fest на 2022 год
музыка фестиваль vk fest
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru