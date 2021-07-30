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Прокурор Чечни поручил проверить инцидент со смертью годовалого мальчика в бассейне

  /   Обновлено: 30 июля 2021 11:27
Происшествия
Прокурор Чечни поручил проверить инцидент со смертью годовалого мальчика в бассейне
pixabay.com

Гудермес, 30 июля. Глава Генеральной прокуратуры Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров поручил провести проверку после гибели годовалого ребенка в бассейне для купания.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда мальчик в возрасте 1 год и 2 месяца купался в бассейне, установленном во дворе частного домовладения в городе Гудермесе. В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кроме того, правоохранители выяснят причины и условия, которые привели к трагедии. Также будет дана оценка отношения родителей к обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось о смерти младенца после заражения коронавирусом в Новосибирске.

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