Прокурор Чечни поручил проверить инцидент со смертью годовалого мальчика в бассейне

Гудермес, 30 июля. Глава Генеральной прокуратуры Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров поручил провести проверку после гибели годовалого ребенка в бассейне для купания.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда мальчик в возрасте 1 год и 2 месяца купался в бассейне, установленном во дворе частного домовладения в городе Гудермесе. В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кроме того, правоохранители выяснят причины и условия, которые привели к трагедии. Также будет дана оценка отношения родителей к обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.

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