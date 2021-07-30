Эфир: Зачем ученикам «Киноуроки в школах России», объясняет продюсер Виктор Меркулов



В пятницу, 20 июля, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная всероссийскому проекту «Киноуроки в школах России».

Данный проект реализуется в нашей стране с 2014 года, и спустя семь лет его авторы готовы похвастаться серьезными успехами. Целью проекта является создание киноуроков — детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним — для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с целью распространения традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.

О проекте рассказывают его непосредственные участники: руководитель научного отдела проекта Наталья Родионова и руководитель проекта Виктор Меркулов.

Гости студии также отвечают на вопросы: как воспитать честных, порядочных и ответственных граждан страны, почему в наших школах до сих пор много насилия и буллинга, что хорошего можно взять из советской системы воспитания детей.