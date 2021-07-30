Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 13:47
13:45
Общество
В Ассоциации изготовителей средств защиты поддержали отмену ношения перчаток в Москве
13:42
Экономика
Глава Дагестана готов закупить фермерам торговые прилавки, чтобы сдержать рост цен
13:42
Техника
Выбираем лучшую паровую швабру для дома: топ-8 по версии ФАН
13:41
Экономика
Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях COVID-19
13:38
Происшествия
Прокуратура оштрафовала "Победу" после нарушения прав пассажиров при задержке рейса
13:38
Происшествия
Бывшего замглавы Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии
13:36
Спорт
«Девушка-герой»: Песков оценил выступление рапиристки Мартьяновой на Олимпиаде в Токио
13:34
Украина
В Киеве рассказали об испытаниях реактивного снаряда украинского производства
13:33
Происшествия
Экипаж паралета разбился под Новосибирском во время чемпионата России
13:31
Спорт
Песков призвал российских олимпийцев не реагировать на критику
Все новости

Эфир: Зачем ученикам «Киноуроки в школах России», объясняет продюсер Виктор Меркулов
Общество
Эфир: Зачем ученикам «Киноуроки в школах России», объясняет продюсер Виктор Меркулов
pixabay.com  / 


В пятницу, 20 июля, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная всероссийскому проекту «Киноуроки в школах России».

Данный проект реализуется в нашей стране с 2014 года, и спустя семь лет его авторы готовы похвастаться серьезными успехами. Целью проекта является создание киноуроков — детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним — для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с целью распространения традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.

О проекте рассказывают его непосредственные участники: руководитель научного отдела проекта Наталья Родионова и руководитель проекта Виктор Меркулов.

Гости студии также отвечают на вопросы: как воспитать честных, порядочных и ответственных граждан страны, почему в наших школах до сих пор много насилия и буллинга, что хорошего можно взять из советской системы воспитания детей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Зачем ученикам «Киноуроки в школах России», объясняет продюсер Виктор Меркулов
режиссер продюсер кинематограф меркулов короткометражные фильмы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru