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Профессор Бреннер уверен в невозможности остановить достройку «Северного потока — 2»
Политика
Профессор Бреннер уверен в невозможности остановить достройку «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Питтсбург, 30 июля. Конгресс США и президент страны Джо Байден уже не смогут помешать завершению строительства «Северного потока — 2», уверен профессор Университета Питтсбурга Майкл Бреннер.

Как отметил эксперт, несмотря на угрозы американского конгресса, остановить строительство газопровода не получится.

«Конгресс может бушевать сколько угодно, это будет пустой тратой времени», — заявил Бреннер.

По словам профессора, у США есть интерес ослабить Россию и продавать свой сжиженный природный газ по выгодным для Вашингтона ценам. Именно поэтому США так активно навязывают СПГ всему региону, используя шантаж и давление, заключил Бреннер.

Ранее редактор издания The American Conservative Роберт Мерри поблагодарил Байдена за проявленную мудрость, так как он отказался от санкций против участников строительства российско-немецкого газопровода «СП-2». США, наконец, хватило смелости признать поражение против России, отметил Мерри.

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россия сша северный поток 2
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