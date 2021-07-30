Профессор Бреннер уверен в невозможности остановить достройку «Северного потока — 2»

Питтсбург, 30 июля. Конгресс США и президент страны Джо Байден уже не смогут помешать завершению строительства «Северного потока — 2», уверен профессор Университета Питтсбурга Майкл Бреннер.

Как отметил эксперт, несмотря на угрозы американского конгресса, остановить строительство газопровода не получится.

«Конгресс может бушевать сколько угодно, это будет пустой тратой времени», — заявил Бреннер.

По словам профессора, у США есть интерес ослабить Россию и продавать свой сжиженный природный газ по выгодным для Вашингтона ценам. Именно поэтому США так активно навязывают СПГ всему региону, используя шантаж и давление, заключил Бреннер.

Ранее редактор издания The American Conservative Роберт Мерри поблагодарил Байдена за проявленную мудрость, так как он отказался от санкций против участников строительства российско-немецкого газопровода «СП-2». США, наконец, хватило смелости признать поражение против России, отметил Мерри.