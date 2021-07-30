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Юлия Куварзина рассказала о мужской энергии Табакова после скандала с Прокловой

  /   Обновлено: 30 июля 2021 11:15
Шоу-бизнес
Юлия Куварзина рассказала о мужской энергии Табакова после скандала с Прокловой
instagram.com  /  @ykuvarzina_official

Москва, 30 июля. Актриса Юлия Куварзина не верит в то, что к ее коллеге Елене Прокловой мог приставать именитый режиссер Олег Табаков.

Куварзина училась актерскому ремеслу в Школе-студии МХАТ на курсе Табакова. Она помнит, каким был ее преподаватель, и не верит в то, что он мог приставать к женщине. При этом звезда не отвергает того факта, что обаятельный и талантливый режиссер привлекал многих студенток. В студии передачи «Судьба человека» Куварзина заявила, что мужская энергия Табакова могла свести с ума любую женщину.

«Верю ли я в эту историю? Нет. То, что Олег Павлович был чрезвычайно обаятелен – это правда. В нем был такой атом манкости. В нем было что-то настоящее, мужское. Он мог сделать любого взглядом, словом, поступком. Сделать любую женщину», — призналась ведущему Борису Корчевникову актриса.

Она отметила, что в молодости Табаков был любвеобилен, но не думает, что он мог кого-то совратить. Если связь между ним и Прокловой была, то только потому, что сама актриса испытывала к нему чувства и тянулась к актеру. Гостья Корчевникова заметила, что это было слишком давно, чтобы сейчас анализировать произошедшее.

После заявления Прокловой о том, что в 15 лет к ней приставал именитый актер, ее саму обвинили в харассменте. Молодой артист театра заявил, что звезда приставала к нему и пыталась склонить к интимной близости.

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табаков проклова куварзина
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