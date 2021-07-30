Американские ученые объяснили, почему кожа «потеет» жиром

Вашингтон, 30 июля. Сотрудники Пенсильванского университета США установили, почему сальные железы человека или грызунов вырабатывают большое количество кожного жира.

По словам специалистов, все дело в белке TSLP. Эксперты выяснили, что благодаря ему человек может быстрее избавляться от лишнего веса. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science.

«Для нас это стало совершенно неожиданным открытием – оказалось, что избавиться от лишнего веса можно, если заставить кожу вырабатывать большие количества кожного жира», – рассказал доцент университета Таку Камбаяси.

Он подчеркнул, что это первый способ похудения, в котором задействованы белки иммунной системы, а не гормоны. В результате исследования ученые заметили, что у лабораторных грызунов, которые участвовали в эксперименте, снизилась масса тела, а также восприимчивость к инсулину.

Как ранее сообщалось, названа биодобавка, которую нельзя употреблять людям с ожирением. Она может спровоцировать тревожность и ухудшение пищеварения.