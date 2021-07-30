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Американские ученые объяснили, почему кожа «потеет» жиром
Наука
Американские ученые объяснили, почему кожа «потеет» жиром
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Вашингтон, 30 июля. Сотрудники Пенсильванского университета США установили, почему сальные железы человека или грызунов вырабатывают большое количество кожного жира.

По словам специалистов, все дело в белке TSLP. Эксперты выяснили, что благодаря ему человек может быстрее избавляться от лишнего веса. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science.

«Для нас это стало совершенно неожиданным открытием – оказалось, что избавиться от лишнего веса можно, если заставить кожу вырабатывать большие количества кожного жира», – рассказал доцент университета Таку Камбаяси.

Он подчеркнул, что это первый способ похудения, в котором задействованы белки иммунной системы, а не гормоны. В результате исследования ученые заметили, что у лабораторных грызунов, которые участвовали в эксперименте, снизилась масса тела, а также восприимчивость к инсулину.

Как ранее сообщалось, названа биодобавка, которую нельзя употреблять людям с ожирением. Она может спровоцировать тревожность и ухудшение пищеварения.

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