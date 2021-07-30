Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 12:14
12:14
Весь мир
Конференция по вопросам вакцинации «Спутником V» состоялась в Сирии
12:11
Весь мир
Ливийский парламент 2 августа рассмотрит законопроект о выборах
12:10
Экономика
Аналитики подсчитали, как увеличились объемы выдачи ипотеки в России
12:10
Политика
Посол Шульгин заявил о готовности России возобновить диалог с Нидерландами
12:10
Происшествия
Мужчина станцевал голышом на проезжей части в Петербурге
12:08
Экономика
Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%
12:07
Армия
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» получат на вооружение новые противотанковые ракеты
12:07
Происшествия
Суд оштрафовал работодателя в Новгороде за невыплату зарплаты
12:06
Происшествия
Камнепад и сель повредили более 30 домов и разрушили магазин в Дагестане
12:04
Общество
Организаторы сообщили о переносе VK Fest на 2022 год
Все новости

Курс доллара впервые за месяц упал ниже 73 рублей
1
Экономика
Курс доллара впервые за месяц упал ниже 73 рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июля. Курс американской валюты снизился в ходе торгов в пятницу.

По информации Московской биржи, стоимость доллара США опустилась ниже отметки в 73 рубля. Это произошло впервые с 1 июля 2021 года.

Торговый день 30 июля стартовал с роста курса американской нацвалюты. Стоимость доллара увеличивалась в начале торгов Мосбиржи на 3 копейки, добираясь до отметки в 73,18 рубля.

Финансовые аналитики ранее пояснили, какие факторы будут влиять на позиции российской валюты. Рубль укрепляется на фоне стабильных и высоких цен на нефть.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Курс доллара впервые за месяц упал ниже 73 рублей
доллар курс валюта
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru