Курс доллара впервые за месяц упал ниже 73 рублей

Москва, 30 июля. Курс американской валюты снизился в ходе торгов в пятницу.

По информации Московской биржи, стоимость доллара США опустилась ниже отметки в 73 рубля. Это произошло впервые с 1 июля 2021 года.

Торговый день 30 июля стартовал с роста курса американской нацвалюты. Стоимость доллара увеличивалась в начале торгов Мосбиржи на 3 копейки, добираясь до отметки в 73,18 рубля.

Финансовые аналитики ранее пояснили, какие факторы будут влиять на позиции российской валюты. Рубль укрепляется на фоне стабильных и высоких цен на нефть.