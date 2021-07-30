Без «Шелкового пути» и газа: Украине не удалось обыграть Россию и Евросоюз

Концепция «Один пояс — один путь» является международной инициативой Китая. Она направлена на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, которые должны связать более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Идея нового «Шелкового пути» принадлежит председателю Китая Си Цзиньпину. Впервые он ее озвучил в 2013 году во время визита в Казахстан.

Изначально планировалось, что сухопутная часть «Шелкового пути» будет проходить через территорию Украины. Однако Китай впоследствии поменял свои планы и выбрал в качестве партнера Белоруссию. Поднебесной не понравилось, что Украина отдала часть своего суверенитета Западным странам, а также развязала гражданскую войну с Донбассом.

Кроме того, киевские власти из-за скорого введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» начали переживать, что Украина может утратить статус страны-транзитера российского газа. Долгое время Киев благодаря еще советской газотранспортной системе (ГТС) пытался повлиять на поставки «голубого топлива» из России в Европейский союз, надеясь таким образом выбить у Москвы скидку на газ. Но вот беда — даже США поняли, что Украина пытается через свою ГТС шантажировать американских и европейских союзников, поэтому и подписали с Германией договор по «СП-2».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько уверен, что на отказ Китая сотрудничать с Украиной повлияла политика страны, проводимая с 2014 года.

«Конечно, на Украине отразился тот выбор, который страна сделала в 2014 году. Но в целом, к такой ситуации привела политика, приведшая к очень большому количеству политических, экономических и иных рисков. Нет никакого смысла осуществлять транзитные перевозки товаров через Украину, поскольку это государство не может обеспечить порядок и стабильность на своей территории. На Украине идет гражданская война, страна лишилась части своей территории. Помимо всего прочего, есть риски для бизнеса, которые связаны с неудавшейся покупкой китайцами активов «Мотор Сич». Поэтому совокупность всех рисков приводит к тому, что «Шелковый путь», который представляет из себя интересы Китая, будет обходить Украину», — сказал собеседник ФАН.

Далее эксперт рассказал, что действия киевских политиков стали причиной и скорого запуска «Северного потока — 2».

«Что касается транзита российского газа, то здесь все очевидно — Украина предельно ухудшила отношения с Россией за последние семь лет. Естественно, ситуация, когда Киев шантажирует и Россию, и Европу перекрытием транзита газа, привела к тому, что и россияне, и европейцы стремятся найти какие-то обходные пути. Именно поэтому сейчас даже «Северный поток — 2», против которого изначально выступали, сегодня фактически завершен», — завил спикер.

Также Безпалько добавил, что Украину ждут печальные последствия, если она не поменяет свою политику по отношению к России и Европейскому союзу.