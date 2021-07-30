Раскрыты подробности празднования 67-летия Игоря Крутого

Бодрум, 30 июля. Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой с размахом отпраздновал свое 67-летие. В честь праздника музыкант вывез семью и знаменитых друзей на курорт в Турции.

Пышное мероприятие посетили не только родные и близкие друзья артиста, но и многие звезды отечественной поп-сцены. Все мероприятие снимал специально нанятый видеооператор, записи которого были потом смонтированы в короткий трехминутный ролик.

«Начинаем веселиться!» — подписал видео композитор в Instagram-аккаунте.

Среди гостей на пышном празднестве отметились певица Наташа Королева в черном мини-комбинезоне с мужем Сергеем Глушко, который известен как танцор Тарзан. Им компанию составили народный артист РСФСР Лев Лещенко и популярная исполнительница Алсу. Один раз в кадре ненадолго появился экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе. Мероприятие вел «натуральный блондин» Николай Басков.

Во время застолья многие артисты исполняли отрывки своих хитов и неустанно благодарили именинника за огромный вклад в развитие отечественной эстрады. Празднование продолжалось до самой ночи и завершилось трехъярусным тортом со свечами.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН известный артист рассказал, что в этом году не будет масштабно праздновать свой день рождения. По его словам, ничего оригинального он не запланировал.