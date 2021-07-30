Ростовский Дворец спорта подорожал в ремонте до 1,6 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 30 июля. Реконструкция городского Дворца спорта поднялась в цене до 1,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте регионального правительства.

Построенный в 1967 году Дворец спорта за всю историю капитально не ремонтировался ни разу. Разговор о реконструкции здания зашел три года назад, однако региональные власти предложили доработать проект и внести в него кое-какие изменения.

Основной проблемой при реконструкции стало не увеличение общей суммы на производственные работы, а размещение хоккейного и гандбольных городских клубов. И если донские хоккеисты нашли себе место, то для гордости Ростова — его гандбольного клуба — места тогда не нашлось. Не находится оно и сейчас.

Изначально донской гандбольный клуб должен был разместиться в гандбол-арене, место строительства которой переносилось из-за бюрократических проволочек. И до сих пор неизвестно, где будет построен этот спорт комплекс. Скорее всего, по мере разрешения этого вопроса региональные чиновники все-таки смогут привести в порядок городской Дворец спорта.

Вопрос с финансированием на сегодня также не решен. Как сообщается в отчете, предложения по финансированию находятся на рассмотрении.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону появится самая большая школа региона. Она рассчитана на 1650 мест. В настоящее время завершены подготовительные работы, выполнена планировка стройплощадки.