Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 13:46
13:45
Общество
В Ассоциации изготовителей средств защиты поддержали отмену ношения перчаток в Москве
13:42
Экономика
Глава Дагестана готов закупить фермерам торговые прилавки, чтобы сдержать рост цен
13:42
Техника
Выбираем лучшую паровую швабру для дома: топ-8 по версии ФАН
13:41
Экономика
Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях COVID-19
13:38
Происшествия
Прокуратура оштрафовала "Победу" после нарушения прав пассажиров при задержке рейса
13:38
Происшествия
Бывшего замглавы Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии
13:36
Спорт
«Девушка-герой»: Песков оценил выступление рапиристки Мартьяновой на Олимпиаде в Токио
13:34
Украина
В Киеве рассказали об испытаниях реактивного снаряда украинского производства
13:33
Происшествия
Экипаж паралета разбился под Новосибирском во время чемпионата России
13:31
Спорт
Песков призвал российских олимпийцев не реагировать на критику
Все новости

Ростовский Дворец спорта подорожал в ремонте до 1,6 млрд рублей
Общество
Ростовский Дворец спорта подорожал в ремонте до 1,6 млрд рублей
Википедия  /  Kashirsky76

Ростов-на-Дону, 30 июля. Реконструкция городского Дворца спорта поднялась в цене до 1,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте регионального правительства.

Построенный в 1967 году Дворец спорта за всю историю капитально не ремонтировался ни разу. Разговор о реконструкции здания зашел три года назад, однако региональные власти предложили доработать проект и внести в него кое-какие изменения.

Основной проблемой при реконструкции стало не увеличение общей суммы на производственные работы, а размещение хоккейного и гандбольных городских клубов. И если донские хоккеисты нашли себе место, то для гордости Ростова — его гандбольного клуба — места тогда не нашлось. Не находится оно и сейчас.

Изначально донской гандбольный клуб должен был разместиться в гандбол-арене, место строительства которой переносилось из-за бюрократических проволочек. И до сих пор неизвестно, где будет построен этот спорт комплекс. Скорее всего, по мере разрешения этого вопроса региональные чиновники все-таки смогут привести в порядок городской Дворец спорта. 

Вопрос с финансированием на сегодня также не решен. Как сообщается в отчете, предложения по финансированию находятся на рассмотрении.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону появится самая большая школа региона. Она рассчитана на 1650 мест. В настоящее время завершены подготовительные работы, выполнена планировка стройплощадки. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовский Дворец спорта подорожал в ремонте до 1,6 млрд рублей
реконструкция ремонт ростов на дону дворец спорта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru