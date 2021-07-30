Лучница Осипова завоевала серебро Олимпиады в Токио

Токио, 30 июля. Россиянка Елена Осипова завоевала серебро Олимпийских игр в Токио.

Российская лучница Елена Осипова принесла сборной России 32-ю медаль на токийской Олимпиаде, став серебряным призером. В финале турнира российская спортсменка уступила лидеру мирового рейтинга — кореянке Ан Сан — со счетом 5:6. Бронзовая награда досталась итальянской лучнице Лучилле Боари.

Ранее Осипова гарантировала серебро России, победив в полуфинале олимпийского турнира итальянскую соперницу. Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.