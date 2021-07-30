Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 12:14
12:11
Весь мир
Ливийский парламент 2 августа рассмотрит законопроект о выборах
12:10
Экономика
Аналитики подсчитали, как увеличились объемы выдачи ипотеки в России
12:10
Политика
Посол Шульгин заявил о готовности России возобновить диалог с Нидерландами
12:10
Происшествия
Мужчина станцевал голышом на проезжей части в Петербурге
12:08
Экономика
Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%
12:07
Армия
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» получат на вооружение новые противотанковые ракеты
12:07
Происшествия
Суд оштрафовал работодателя в Новгороде за невыплату зарплаты
12:06
Происшествия
Камнепад и сель повредили более 30 домов и разрушили магазин в Дагестане
12:04
Общество
Организаторы сообщили о переносе VK Fest на 2022 год
12:03
Общество
Исследование вакцины «Вектора» против COVID-19 на подростках могут начать в сентябре
Все новости

Лучница Осипова завоевала серебро Олимпиады в Токио
Армия
Лучница Осипова завоевала серебро Олимпиады в Токио
TACC  /  Бобылев Сергей

Токио, 30 июля. Россиянка Елена Осипова завоевала серебро Олимпийских игр в Токио.

Российская лучница Елена Осипова принесла сборной России 32-ю медаль на токийской Олимпиаде, став серебряным призером. В финале турнира российская спортсменка уступила лидеру мирового рейтинга — кореянке Ан Сан — со счетом 5:6. Бронзовая награда досталась итальянской лучнице Лучилле Боари.

Ранее Осипова гарантировала серебро России, победив в полуфинале олимпийского турнира итальянскую соперницу. Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Лучница Осипова завоевала серебро Олимпиады в Токио
токио олимпиада стрельба из лука
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru