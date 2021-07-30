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Пожар вспыхнул на крупном рынке в Севастополе

  /   Обновлено: 30 июля 2021 11:54
Происшествия
Пожар вспыхнул на крупном рынке в Севастополе
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю  / 

В Севастополе на Шевченковском рынке в торговом павильоне разгорелся пожар повышенного ранга. Сгорело порядка 200 квадратных метров и 21 торговый павильон, погибших и пострадавших нет. Инцидент произошел рано утром в пятницу. 

«По первичной информации площадь составляет 200 квадратных метров. Пламя локализовано в 6 часов 59 минут, в 7 часов 6 минут произведена ликвидация открытого горения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

После этого арендаторы торговых площадей смогли вместе с сотрудниками МЧС пройти на территорию, чтобы вынести оставшееся имущество.

Полная ликвидация пожара достигнута в 8 часов 31 минуту. Его общая площадь составила 250 квадратных метров. Огнеборцы продолжают работать на месте, проливая конструкции. Причины и обстоятельства сейчас устанавливаются специалистами.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что жители города Евпатория призывают задуматься об экологичном потреблении в связи с пожаром на евпаторийском мусорном полигоне.

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