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Саратовскую область ждут шквалистый ветер, град и жара +40
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Общество
Саратовскую область ждут шквалистый ветер, град и жара +40
Global Look Press  /  Medien Service Mueller I Oliver /www.imago-images.de

Саратов, 30 июля. На выходных в регионе ожидается экстремально жаркая погода. В нескольких районах области температура поднимется до +35-40 градусов.

Также ожидаются грозы, которые может сопровождать кратковременный шквальный ветер. В прибрежных районах ожидается небольшой град. 

«Многим кажется, что нынешняя погода является аномальной, но это не так. Превышение нормы составляет всего несколько градусов, исключением могут быть только некоторые районы. Нужно просто быть готовым к тому, что погода может меняться несколько раз в день», — рассказал корреспонденту ФАН метеоролог Александр Терехин.

Разбившего полицейскую машину жителя Саратовской области признали невменяемым. У мужчины нашли психическое расстройство. 

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