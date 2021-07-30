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Российская лучница Елена Осипова вышла в финал олимпийского турнира в Токио

  /   Обновлено: 30 июля 2021 10:46
Спорт
Российская лучница Елена Осипова вышла в финал олимпийского турнира в Токио
TACC  /  Бобылев Сергей

Токио, 30 июля. Российская лучница Елена Осипова уверенно победила представительницу Италии Лучиллу Боари со счетом 6:0 в полуфинале олимпийского турнира в Токио.

В финале российская спортсменка поборется с лидером мирового рейтинга Ан Сан из Южной Кореи. Таким образом, россиянка гарантировала национальной сборной серебряную медаль.

На прошлой неделе лучница Светлана Гомбоева упала в обморок во время квалификации на токийской Олимпиаде. Инцидент произошел из-за теплового удара.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.

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токио олимпиада осипова
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