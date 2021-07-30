Тренер «Сочи» рассказал, чего не хватило российским футболистам в матче с «Кешлей»

Баку, 30 июля. Футболисты «Сочи» действовали осторожно во втором матче квалификации Лиги конференций против «Кешли», рассказал журналистам наставник команды Владимир Федотов.

Российский специалист Владимир Федотов отметил, что его подопечным не хватало агрессивности, а соперник этим воспользовался. Он также указал на то, что искусственный газон тормозил футболистов.

«Искусственное покрытие стало причиной низких скоростей. Перед матчем говорил своим игрокам, что мы должны победить», — цитирует Федотова портал azerisport.com.

Ответная встреча второго отборочного раунда, прошедшая в четверг в азербайджанской столице, завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинской команды. В первом матче «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» разгромил «Кешлю» со счетом 3:0. Команда Федотова в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с белградским «Партизаном».