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Тренер «Сочи» рассказал, чего не хватило российским футболистам в матче с «Кешлей»
Спорт
Тренер «Сочи» рассказал, чего не хватило российским футболистам в матче с «Кешлей»
TACC  /  Феоктистов Дмитрий

Баку, 30 июля. Футболисты «Сочи» действовали осторожно во втором матче квалификации Лиги конференций против «Кешли», рассказал журналистам наставник команды Владимир Федотов.

Российский специалист Владимир Федотов отметил, что его подопечным не хватало агрессивности, а соперник этим воспользовался. Он также указал на то, что искусственный газон тормозил футболистов.

«Искусственное покрытие стало причиной низких скоростей. Перед матчем говорил своим игрокам, что мы должны победить», — цитирует Федотова портал azerisport.com.

Ответная встреча второго отборочного раунда, прошедшая в четверг в азербайджанской столице, завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинской команды. В первом матче «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» разгромил «Кешлю» со счетом 3:0. Команда Федотова в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с белградским «Партизаном».

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Все новости / Спорт / Тренер «Сочи» рассказал, чего не хватило российским футболистам в матче с «Кешлей»
сочи владимир федотов кешля лига конференций
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