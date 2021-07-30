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30 июля 12:14
12:11
Весь мир
Ливийский парламент 2 августа рассмотрит законопроект о выборах
12:10
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12:10
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Экономика
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Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» получат на вооружение новые противотанковые ракеты
12:07
Происшествия
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Камнепад и сель повредили более 30 домов и разрушили магазин в Дагестане
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Исследование вакцины «Вектора» против COVID-19 на подростках могут начать в сентябре
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«Этот день в истории». Что произошло 30 июля, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 30 июля, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

Международный день дружбы отмечают сегодня в десятый раз. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году.

В 1792 году был написан будущий гимн Франции. Его сочинил саперный офицер Клод Жозеф Руже де Лиль. Песню исполнял Марсельский добровольческий батальон во время входа в Париж.

Для любителей сериалов 30 июля особенный день — в 1984 году впервые показали знаменитую «Санта-Барбару». Этот сериал выходил вплоть до 1993 года и стал по-настоящему культовым, а его название нарицательным.

Чем еще интересен предпоследний день июля — узнаете в нашем новом выпуске.

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