«Этот день в истории». Что произошло 30 июля, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

Международный день дружбы отмечают сегодня в десятый раз. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году.

В 1792 году был написан будущий гимн Франции. Его сочинил саперный офицер Клод Жозеф Руже де Лиль. Песню исполнял Марсельский добровольческий батальон во время входа в Париж.

Для любителей сериалов 30 июля особенный день — в 1984 году впервые показали знаменитую «Санта-Барбару». Этот сериал выходил вплоть до 1993 года и стал по-настоящему культовым, а его название нарицательным.

Чем еще интересен предпоследний день июля — узнаете в нашем новом выпуске.