«Путешественник во времени» увидел затопленный Лос-Анджелес

Лос-Анджелес, 20 июля. В США объявился путешественник во времени, который рассказал, что в самом ближайшем будущем мир ожидает глобальная катастрофа. Об этом пишет The Sun .

Мужчину зовут Эдвард, но свое лицо на камеру он не показывает. Как он сообщил, ему удалось переместиться в 5000 год нашей эры. В подтверждение тому он показал снимок затопленного Лос-Анджелеса.

На вопрос, как он оказался в таком далеком будущем, Эдвард ответил однозначно. Он объяснил, что в 2004 году стал участником сверхсекретного эксперимента в лаборатории Лос-Анджелеса, где в то время работал.

«Я стоял на гигантской деревянной платформе. Все здания вокруг также были из дерева. А потом я осознал, что нахожусь в Лос-Анджелесе, только он теперь под водой», — поделился он впечатлениями о своем путешествии в будущее.

Эдвард уверяет, что поговорил с американцами из будущего. Они рассказали ему, что затопление города произошло в результате таяния ледников. Ученые из NASA опровергли полученную информацию, заявив, что согласно экспертным заключениям, путешествия во времени невозможны.



«Хоть на самолетах и спутниках время движется с другой скоростью, чем на Земле, но это смещение на малые промежутки времени, а никак не на тысячи лет», — указали в NASA.

Представители ведомства также подчеркнули, что путешествия во времени возможны лишь в фантастических романах.

Ранее ученые из Франции и Нидерландов сообщили, что человеческий мозг на самом деле может совершать ментальные путешествия во времени.