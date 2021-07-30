Британские военные считают действия РФ и Китая в космосе опасными для страны

Лондон, 30 июля. Великобритания видит угрозу в деятельности России и Китая в космическом пространстве, заявил начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.

В беседе с журналистами газеты The Daily Telegraph он отметил, что Пекин и Москва проводят «сомнительные операции», которые угрожают безопасности Британии. Он отметил, что Россия и Китай якобы проводят полеты спутников на опасном расстоянии от других космических аппаратов, что может привести к уничтожению спутников третьих стран.

Уигстон также полагает, что за последний род РФ разместила на орбите целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия». При этом Китай, по его словам, активно разрабатывает ракеты, с помощь которых можно сбивать объекты в космическом пространстве, а также создает «лазерное ослепляющее оружие».

Ранее сообщалось, что США запугивают собственных граждан «российской угрозой», чтобы добиться увеличения военного бюджета. Пентагон любыми способами пытается выбить деньги на разработку новых вооружений.