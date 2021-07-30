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Школьницу жестоко убили в Самарской области

  /   Обновлено: 30 июля 2021 10:35
Происшествия
Школьницу жестоко убили в Самарской области
pxhere.com

Самара, 30 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка.

Труп 15-летней девочки был обнаружен в поселке Петра Дубрава. На теле погибшей было около пяти ножевых ранений. По данным СМИ, изначально злоумышленник переехал несовершеннолетнюю на белой иномарке. А после решил ее убить, чтобы избежать наказания за ДТП.

В настоящее время подозреваемого задержали, с ним работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Тело школьницы направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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