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Создатели X Factor заявили о закрытии популярного шоу
Общество
Создатели X Factor заявили о закрытии популярного шоу
Prt Scr youtube.com  /  X Factor Global

Лондон, 30 июля. Популярное британское музыкальное телешоу X Factor прекращает свое существование после 17 лет в эфире. Об этом заявил его создатель и продюсер Саймон Коуэлл.

Создатели не хотят видеть, как культовый проект постепенно превращается в "посмешище". Пока выход новых выпусков приостановили на пятилетний срок, однако источники издания Daily Mail уверены, вряд ли проект вернется на экраны после такого перерыва. Известно, что Коуэлл планирует сконцентрировать свое внимание на игровом шоу Walk The Line.

Премьера культового шоу состоялась на канале ITV в 2004 году. Спустя много лет проект оброс огромной популярностью, практически в каждой стране мира выходила своя версия шоу. В России такого названия не было, однако формат был взят для таких проектов, как «Секрет успеха», «Фактор А» и «Главная сцена».

Со сцены шоу талантов сошло огромное количество артистов, ставших популярными по всему миру. Яркий пример — итальянская рок-группа Maneskin. В одном из недавних интервью победители Евровидения рассказали, как из-за нужды выступали на улице.

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