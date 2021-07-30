Концертный директор МакSим напугала фанатов певицы иконой

Москва, 30 июля. Официальный представитель певицы Марины Максимовой, прославившейся под псевдонимом МакSим, Маргарита Соколова озадачила и напугала поклонников артистки фотографией иконы.

Концертный директор звезды старается держать поклонников певицы в курсе любых изменений ее состояния. Она сообщила о том, что врачи МакSим начали выводить ее из комы, и порадовала новостями об улучшении здоровья звезды. Однако последняя публикация в блоге Instagram Соколовой напугала фанатов певицы.

Менеджер опубликовала фото иконы, что сразу же вызвало ассоциации у подписчиков с прощанием. Они стали писать под снимком, что напуганы, однако Соколова поспешила их успокоить, заверив, что теперь за нее и за МакSим стоит только радоваться.

«Ну что ругаться? Поздравлять нас надо!» — заверила концертный директор.

Она ответила на прямой вопрос о том, как сейчас чувствует себя артистка, короткой фразой «Слава Богу!», намекая, что наконец-то переживать не за что. По ее словам, певица учится дышать самостоятельно и иногда приходит в себя.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» была введена в медикаментозный сон в середине июня. Поражение легких на тот момент составляло 40%, но оно продолжило расти, из-за чего артистку подключили к ИВЛ. Лишь спустя месяц представители Максимовой заявили об улучшениях.