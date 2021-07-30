Зеленский вышлет в Турцию самолет для борьбы с пожарами

Киев, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставить помощь для борьбы с лесными пожарами, охватившими Турцию.

Украинский лидер провел с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонные переговоры. Спикеры обсудили обстановку, складывающуюся на территории Турции.

«Выразил своему другу — президенту Турции Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь», — сказал Зеленский.

Речь идет об одном пожарном самолете. В ближайшее время он отправится в Турцию для оказания помощи местным экстренным службам.

Ситуация с пожарами в Турции стремительно ухудшается. На текущий момент известно о четырех жертвах стихии.