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Зеленский вышлет в Турцию самолет для борьбы с пожарами
Политика
Зеленский вышлет в Турцию самолет для борьбы с пожарами
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставить помощь для борьбы с лесными пожарами, охватившими Турцию.

Украинский лидер провел с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонные переговоры. Спикеры обсудили обстановку, складывающуюся на территории Турции.

«Выразил своему другу — президенту Турции Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь», — сказал Зеленский.

Речь идет об одном пожарном самолете. В ближайшее время он отправится в Турцию для оказания помощи местным экстренным службам.

Ситуация с пожарами в Турции стремительно ухудшается. На текущий момент известно о четырех жертвах стихии.

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