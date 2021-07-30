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Жительница Кургана заплатит штраф за фейк о прививках от COVID-19

  /   Обновлено: 30 июля 2021 10:27
Происшествия
Жительница Кургана заплатит штраф за фейк о прививках от COVID-19
Министерство здравоохранения Новгородской области

Курган, 30 июля. Суд признал 52-летнюю жительницу Кургана виновной в размещении недостоверной информации о прививках в Сети. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

По информации правоохранителей, жительница Кетовского района разместила в одной из популярных групп социальной сети фейковую информацию о последствиях вакцинации от COVID-19. В отношении женщины было возбуждено административное производство, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Курганской области.

Нарушительницу обвинили по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»), после чего суд признал ее виновной в совершении правонарушения. Правоохранители убеждены, что своими действиями местная жительница создавала угрозу причинения вреда жизни и здоровью своим соотечественникам.

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курган фейк штраф вакцинация наказание
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