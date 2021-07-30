Экс-ректора вуза экстрадировали из Черногории в Россию по обвинению в растрате

Москва, 30 июля. Компетентные органы Черногории доставили в Россию гражданина РФ по требованию Генпрокуратуры. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере.

Следствие установило, что ректор Ленинградского университета имени А. С. Пушкина и директор филиала, используя свое служебное положение, потратили свыше 2-х миллионов рублей. Они перечислили эту сумму для оплаты договоров возмездного оказания услуг. В реальности никаких документов подписано не было.

Фигурант дела скрылся от уголовного преследования и покинул Россию. Он был объявлен в розыск в феврале 2021 года. Спустя месяц его задержали на территории Черногории. В настоящее время мужчина доставлен в Россию.