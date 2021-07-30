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Трудовые книжки нового образца начнут использовать в России с 2023 года

  /   Обновлено: 30 июля 2021 10:35
Общество
Трудовые книжки нового образца начнут использовать в России с 2023 года
Global Look Press  /  ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Москва, 30 июля. Трудовые книжки нового образца введут в России с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При этом россияне смогут продолжить без ограничений пользоваться прежними. Также действительными останутся бланки и вкладыши старого образца, хранящиеся у работодателей. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

Нововведения ожидаются и в сфере такси. С 1 августа все московские водители будут обязаны зарегистрироваться в системе цифровых профилей КИС «АРТ» для контроля их работы.

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россия мишустин трудовые книжки
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