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Губерниев назвал диким свинством слова пловца из США о допинге россиян на ОИ
Спорт
Губерниев назвал диким свинством слова пловца из США о допинге россиян на ОИ
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 30 июля. Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев посоветовал плакать проигравшему американскому пловцу Райану Мерфи, а не говорить о допинге в российской команде.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова пловца из США Райана Мерфи, который обвинил российских атлетов в употреблении запрещенных веществ. По его словам, Мерфи испортил золотую пресс-конференцию Рылову.

«Рылов по щам надавал этим американцам! Просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. В данной ситуации Мерфи — непорядочный человек и просто лузер», — сказал ведущий на видео, размещенном в его Telegram-канале.

В прошедшую пятницу россиянин завоевал золото токийской Олимпиады на дистанции 200 метров на спине, а Мерфи досталась серебряная медаль. По окончании заплыва американский спортсмен заявил, что борьба якобы была нечестной, а российских атлетов и вовсе не должно быть на Играх из-за допинговой истории.

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