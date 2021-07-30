Губерниев назвал диким свинством слова пловца из США о допинге россиян на ОИ

Москва, 30 июля. Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев посоветовал плакать проигравшему американскому пловцу Райану Мерфи, а не говорить о допинге в российской команде.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова пловца из США Райана Мерфи, который обвинил российских атлетов в употреблении запрещенных веществ. По его словам, Мерфи испортил золотую пресс-конференцию Рылову.

«Рылов по щам надавал этим американцам! Просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. В данной ситуации Мерфи — непорядочный человек и просто лузер», — сказал ведущий на видео, размещенном в его Telegram-канале.

В прошедшую пятницу россиянин завоевал золото токийской Олимпиады на дистанции 200 метров на спине, а Мерфи досталась серебряная медаль. По окончании заплыва американский спортсмен заявил, что борьба якобы была нечестной, а российских атлетов и вовсе не должно быть на Играх из-за допинговой истории.