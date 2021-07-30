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Сотовые операторы в России подняли цены на минимальные тарифы
Экономика
Сотовые операторы в России подняли цены на минимальные тарифы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 30 июля. Мобильная связь подорожала в России.

Первые шесть месяцев текущего года продемонстрировали увеличение стоимости сотовой связи. Тенденция коснулась самых доступных тарифов, которые выросли за это время на 16%, достигнув значения в 326 рублей, которые уплачиваются ежемесячно. Об этом пишет «ФедералПресс».

Content Review подсчитала, что если ранее операторы связи нацеливались на удешевление услуг на фоне распространения коронавирусной инфекции, то теперь компании сменили тактику и приступили к постепенному увеличению цен на тарифы.

Представители отрасли подчеркивают, что вместе с ценником растет число предоставляемых услуг, поэтому сейчас стоимость связи дорожает. Согласно статистике Минцифры, доходы игроков рынка прибавили в I квартале 15,9%, достигнув 109,5 млрд рублей.

Некоторые операторы прибегают к хитростям, чтобы дополнительно заработать на предоставляемых услугах. Недавно россиянам рассказали, как уберечь себя от уловок.

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Все новости / Экономика / Сотовые операторы в России подняли цены на минимальные тарифы
тариф мобильная связь операторы
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