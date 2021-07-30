ВС Армении пресекли попытку нарушения воздушной границы

Ереван, 30 июля. Армянские военнослужащие пресекли попытку нарушения воздушной границы государства в Гегаркуникской области.

Представитель пресс-службы Генштаба ВС Армении Самвел Асатрян заявил, что «противник попытался нарушить воздушную границу». Он отметил, что армянским ВС удалось пресечь эту попытку. Асатрян не стал отвечать на дополнительные вопросы СМИ, посоветовав дождаться официального сообщения.

При этом ранее в Сети появились данные о том, что в Гегаркуникской области был слышен взрыв. Предполагается, что ВС Армении был сбит беспилотник.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что эскалация обстановки на армяно-азербайджанской границе может негативно сказаться на выполнении трехстороннего соглашения. По его словам, применение силы в столкновениях между ВС Армении и Азербайджана на границе является недопустимым.