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Названы продукты, снижающие риск развития когнитивных расстройств
Общество
Названы продукты, снижающие риск развития когнитивных расстройств
pixabay.com

Вашингтон, 30 июля. Американские ученые заявили, что употребляя определенные продукты, можно повлиять на развитие деменции и сократить риск возникновения болезни.

Специалисты провели исследование, где проанализировали данные о питании людей старше 50 лет — 49,5 тыс. женщин и 30 тыс. мужчин. В результате удалось установить, что те, кто употреблял продукты, которые богаты флавоноидами, на 20% реже сталкивались с потерей когнитивных функций.

К таким продуктам можно отнести апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки и груши, а также другие фрукты и овощи желтого, оранжевого цвета. Их употребление снижает вероятность деменции на 38%. Эксперты объяснили, что в день достаточно съедать порцию в 100 граммов продукта.

Ученые из США ранее объяснили, как обернуть вспять старение мозга. Помочь могут быстрые регулярные прогулки.

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питание продукты когнитивные функции
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