Названы продукты, снижающие риск развития когнитивных расстройств

Вашингтон, 30 июля. Американские ученые заявили, что употребляя определенные продукты, можно повлиять на развитие деменции и сократить риск возникновения болезни.

Специалисты провели исследование, где проанализировали данные о питании людей старше 50 лет — 49,5 тыс. женщин и 30 тыс. мужчин. В результате удалось установить, что те, кто употреблял продукты, которые богаты флавоноидами, на 20% реже сталкивались с потерей когнитивных функций.

К таким продуктам можно отнести апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки и груши, а также другие фрукты и овощи желтого, оранжевого цвета. Их употребление снижает вероятность деменции на 38%. Эксперты объяснили, что в день достаточно съедать порцию в 100 граммов продукта.

Ученые из США ранее объяснили, как обернуть вспять старение мозга. Помочь могут быстрые регулярные прогулки.