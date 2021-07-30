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Пловчиха Чикунова слезами отреагировала на травлю в Сети
Спорт
Пловчиха Чикунова слезами отреагировала на травлю в Сети
TACC  /  Красильников Станислав

Токио, 30 июля. Пловчиха Евгения Чикунова эмоционально отреагировала на комментарии в соцсетях во время летних Олимпийских игр в Токио. Она удивлена таким обесцениванием труда спортсменов.

Пловчиха заняла четвертое место в соревнованиях по плаванию на 200 метров брассом. После интервью она решила посмотреть, что люди думают о ней, и была поражена агрессивным поведением пользователей. Рассказывая об этом, россиянка не смогла сдержать слез.

«Это невообразимо, что пишут в комментариях, я не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. В основном пишут о том, что я не достойна, что если я не возьму медаль, то меня смешают с грязью», — эмоционально отметила пловчиха.

Чикунова отметила, что негативные комментарии сильно повлияли на ее настроение перед заплывом. По ее словам, соревнования такого уровня сильно давят на спортсменов. Она не понимает, почему болельщики так жестко реагируют на любую осечку.

«Выступление — это огромный стресс, это тяжело, даже попасть на Олимпиаду — много стоит. У нас это очень большая проблема, я не понимаю, почему люди обесценивают труд спортсменов. Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах», — слова Чикуновой приводит ТАСС.

Ранее стало известно о втором золоте в личной копилке стрелка Виталины Бацарашкиной. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 25 и 10 метров на токийских Играх.

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олимпиада плавание чикунова
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