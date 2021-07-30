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Владелицу фитнес-клуба нашли мертвой в Сыктывкаре

  /   Обновлено: 30 июля 2021 10:12
Происшествия
Владелицу фитнес-клуба нашли мертвой в Сыктывкаре
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Сыктывкар, 30 июля. Женщину, которая является хозяйкой фитнес-центра, обнаружили без признаков жизни. В убийстве 52-летней горожанки сознался ее бывший муж, сейчас он дает подробные показания.

О пропаже жительницы Сыктывкара стало известно во вторник. С этого времени ее искали волонтеры и полиция. В результате труп женщины был найден в лесу на берегу реки Сысолы. По предварительной версии ее убили. Главным подозреваемым в деле стал супруг погибшей. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее два жителя Башкирии убили подвозившего их таксиста с целью отобрать у него деньги. Преступники избавились от тела, выбросив его в канаву, забрали машину и попытались скрыться.

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