С полной корзинкой еды ходить небезопасно: продукты на Украине дороже, чем в Европе

На Украине продолжают дорожать продукты, причем не только импортные, но и местные. По словам экспертов, для этого есть объективные причины, но рядовым украинцам от этого не легче — они вынуждены покупать все меньше еды, и она все менее качественная. Осенью их ждет новый виток роста цен на продукты, передает корреспондент ФАН из Киева.

С некоторых пор ходить в украинских супермаркетах с полной корзинкой еды стало небезопасно. Кто-то из покупателей может «случайно» въехать тебе в бок железной тележкой или сильно задеть локтем в проходе между стеллажами. Это не неаккуратность — это реальная злоба. Наглядный признак острого имущественного расслоения в обществе, ведь если у тебя полная корзинка продуктов, значит, ты богатый и можешь покупать, что хочешь. А богатых сограждан рядовые украинцы, многие из которых вынуждены покупать яйца и сигареты поштучно (как в России в 1990-х), не любят все больше и больше.

Как следствие — для украинских богатеев в Киеве открываются спецмагазины, где на входе стоит охрана и не пускает внутрь явно бедных покупателей. Побывав в одном из них под названием «Гудвайн», корреспондент ФАН вышла с квадратными глазами — таких цен на продукты и напитки она не видела даже в российских маркетах премиум-класса. А вот надутые киевские богачи тащат оттуда еду огромными пакетами и баулами.

Покупать продукты в киевских супермаркетах — дорого и хлопотно, намного дороже, чем в России (ФАН подробно писал о продуктовых ценах в столице Украины зимой). Умножив в уме местные цены на три (чтобы получить результат в рублях), от некоторых прилавков хотелось просто отпрыгнуть. Так что вполне логичен недавний вывод местных экспертов — в украинских магазинах все больше продуктов, которые стоят дороже, чем в Европе.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

Как показал июньский мониторинг, проведенный киевским «Экономическим клубом», в соседней Польше товарных позиций, стоящих дешевле, чем на Украине — восемь, в Венгрии — семь, в Испании — три, в Белоруссии — девять, в России — семь. В целом перечень более дешевой, чем на Украине, еды в соседних странах совпадает — это подсолнечное масло (на аграрной Украине оно вдвое дороже, чем в ЕС), сахар, хлеб, курятина, картофель, мясные изделия, молочные продукты и т. д. Все это базовая еда для ежедневного питания, которая есть в рационе каждой украинской семьи.

Аналитики рынка указывают — даже с учетом того, что цены на ряд продуктов на Украине временно заморожены властями, еду граждане все равно покупают по ценам намного более высоким, чем в Европе. Так, по данным экспертов, в польских магазинах дешевле, чем в украинских, можно приобрести хлеб, рис, молоко, сливочное масло, курятину, сахар, подсолнечное масло, картофель и т. д. Черный и белый хлеб в Польше дешевле, чем на Украине, в среднем на 22%, молоко — на 35%, сливочное масло — на 32%, а картофель — на 33,1%. Повседневный набор из 18 базовых продуктов (хлеб, молоко, мясо, овощи, сахар, яйца и др.) в Киеве стоит 25,8 евро, а в Варшаве — 24,5 евро, хотя зарплаты в той же Польше в разы выше украинских.

Похожая картина наблюдается и в Венгрии — там дешевле, чем на Украине, стоят хлеб, мука, молоко, курятина, подсолнечное масло, сахар, соль, мясные продукты. В Испании более доступны, чем в Киеве, рис, молочные продукты, подсолнечное масло и яйца, а в Белоруссии — мука, молоко, говядина, свинина, яйца, сахар и др. В России дешевле украинских аналогов все молочные продукты, мясо, яйца, сахар, подсолнечное масло и, конечно, курица (средняя цена на нее на Украине составляет 90 гривен (270 рублей) за кг — вдвое дороже, чем в РФ).

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

По подсчетам экспертов «Экономического клуба», на одну среднюю зарплату украинец может купить около тонны картошки, а поляк — 5,4 тонны. По яблокам соотношение следующее — 616 килограмм на Украине, более двух тонн — в Польше. Набор из 18 базовых повседневных продуктов в Белоруссии обойдется на 16,6% дешевле, чем на Украине. При этом на среднюю зарплату белоруса можно купить 21 такой продуктовый набор, а на зарплату украинца — только 14.

Разные страны регулируют продуктовые ценники по-своему. Европа — за счет низкого НДС на еду и субсидирования аграриев, Россия — за счет дотаций, экспортных ограничений на вывоз и предельных цен на социально значимые продукты. На Украине от госрегулирования цен на социальные продукты давно отказались, а рыночные механизмы так и не внедрили. Поэтому граждане при скудных зарплатах вынуждены покупать еду по мировым ценам, а то и выше. Но мировые цены на аграрную продукцию в ближайшие годы будут зашкаливать, а значит, рассчитывать на дешевую еду украинцам не приходится.

По словам киевского экономиста Алексея Куща, дальнейший рост продуктовых цен станет страшным ударом по самым бедным украинцам.

«Многие в стране, наконец, увидели то, что ранее казалось невероятным: серьезную разницу между ценами в зарубежных и украинских супермаркетах. Но тут можно сказать лишь одно — цены в мире будут расти и дальше. Так требует мировая экономика: деньги, влитые Центробанками разных стран в мировую экономику, дают инфляционные всходы. Раньше эти деньги уходили на фондовые рынки, а сейчас инфляционная волна выплеснулась на сырьевые рынки, и цены на любое сырье — от кукурузы до железной руды — бьют исторические рекорды. Это выливается в рост стоимости потребительских товаров», — заявил Кущ.

По мнению эксперта, Украину ждет импорт инфляции с мировых рынков.

«Цены в магазинах будут расти не потому, что украинцы стали больше покупать и есть, а потому, что себестоимость товаров выросла. Нас ждет подорожание почти всей линейки продуктов, за исключением сезонных овощей и фруктов. Больше всего это коснется круп, мяса, яиц, подсолнечного масла. И это станет большим ударом для самых бедных украинцев, в чьей структуре расходов продукты занимают больше половины всех трат», — предупреждает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Еще один драйвер роста цен — в том, что украинские ретейлеры получают прибыль не столько за счет роста объемов продаж, сколько с помощью торговой наценки, указал он.

«Объясняется это низкой платежеспособностью населения и фактором «товаров Гиффена». Снизив цену и торговую маржу до минимума, торговые сети не могут компенсировать потери ростом объемов проданного товара. Поэтому им лучше продавать меньше, но дороже: кому надо, тот купит, даже переплачивая. И украинцы переплачивают, покупая эти товары еженедельно», — отмечает Кущ.

Эксперт напомнил, что «товары Гиффена» — это группа социальных товаров, спрос на которые растет при увеличении цены. Этот феномен характерен для бедных обществ: в Ирландии в XIX веке таким товаром был картофель, в Китае до последнего времени — лапша. На Украине к ним можно отнести хлеб, сахар, крупы, подсолнечное масло: люди ожидают роста цен на них и запасаются впрок. А крупные компании-ретейлеры этим активно пользуются, вступая в сговор для получения сверхприбылей.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил в Киеве: поскольку у Украины нет вообще никакой политики продовольственной безопасности, цены на продукты могут расти бесконечно.

«Цены на продукты и сырье, которые мы экспортируем, в будущем будут только увеличиваться — в диапазоне от 10% до 30%, и это не предел. Ведь сбор урожая не имеет отношения к снижению цены ни на подсолнечник, ни на пшеницу, ни на кукурузу. Цена на эти товары определяется вне Украины, она жестко привязана к внешним рынкам. На внешнем рынке цены на продовольствие растут, а значит, и на внутреннем они точно падать не будут, — заявил Гаврилечко. — С 2008-го Украина — член ВТО, с 2015-го у нее есть соглашение о ЗСТ (зонах свободной торговли) с ЕС. Поэтому Украине запрещают использовать тарифные барьеры на экспорт. Если бы не это, можно было бы временно поднять пошлины на вывоз сырья, организовать избыток на внутреннем рынке и тем самым снизить цены. Но этого нам делать не дают, а значит, цены будут только расти».

Помимо этого, отмечает он, на пути снижения цен на Украине есть целых три препятствия.

«Первое — недавнее открытие рынка земли. Для тех, кто работает на земле, это чревато дополнительными налогами и сборами — либо за продление аренды земли, либо за выкуп ее в собственность. К этому фермерам нужно подготовиться, и снижать цены они не будут. Второе препятствие в том, что Украина зачем-то ввела санкции против Белоруссии, и на внутреннем рынке резко выросла цена удобрений, которыми мы себя не обеспечиваем, — продолжил экономист. — Дорогие удобрения также способствуют повышению цены. Третий фактор — транспорт. Стоимость бензина и дизельного топлива очень высока, и чтобы довезти товар до покупателя нужно изрядно потратиться. Нынешняя госполитика, по сути, направлена на уничтожение в больших городах мест для торговли фермеров: рынков и ларьков. Это вынуждает их обращаться к перекупщикам, что тоже серьезно влияет на рост цены продуктов».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

В целом, отмечает Гаврилечко, Украина не имеет политики продовольственной безопасности и даже не стремится к этому.

«Украинские фермеры не могут нормально кредитоваться. А крупные агрохолдинги не занимаются малиной, персиками, картофелем или свеклой. Так что эти продукты будут дорожать, а жители «великой аграрной державы» будут испытывать дефицит еды, — говорит аналитик. — Но самое ужасное начнется, если Рада примет законопроект №5600. Он вызовет еще более резкий рост цен на продукты, ведь его нормы коснутся и фермеров, и агрохолдингов. Финансово пострадают мелкие собственники земли и владельцы пастбищ — всем им придется платить новые налоги. А значит цены на молоко и мясо сильно повысятся. Вслед за этим подорожает и мясо птицы — на их производителей закон также увеличит налоговую нагрузку».

По прогнозам аналитиков, осенью 2021 года Украине гарантировано новое повышение цен на продукты. Больше всего взлетят цены на товары первой необходимости. Рекордсменами могут стать сахар, мука, мясные и молочные продукты, яйца — все это может прибавить в цене около 20%. Цена на овощи и фрукты будет полностью зависеть от новых урожаев и погоды. Как признается большинство украинцев, они давно уже вынуждены экономить на еде — несмотря на рост цен, есть люди меньше не стали, зато начали активно искать в магазинах скидки и акционные предложения.