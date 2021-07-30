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Universal Pictures представила трейлер «Дома Гуччи» с Джаредом Лето и Леди Гагой
Общество
Universal Pictures представила трейлер «Дома Гуччи» с Джаредом Лето и Леди Гагой
Кадры из фильма «HOUSE OF GUCCI»

Лос-Анджелес, 30 июля. Голливудская киностудия Universal Pictures представила первый трейлер предстоящего фильма «Дом Gucci». Режиссером ленты стал известный американский актер Ридли Скотт.

Главные роли в фильме исполнили оскароносные актеры Джаред Лето, Леди Гага, Аль Пачино, Джереми Айронс и Адам Драйвер. Лента рассказывает историю убийства владельца знаменитого модного дома Маурицио Гуччи. Премьера фильма в России запланирована на 25 ноября.

В 1995 году предпринимателя застрелил наемный убийца на пороге его офиса. В ходе судебных разбирательств организатором убийства была признана его ревнивая супруга, светская львица Патриция Реджани. Фильм основан на книге писательницы Сары Гей Форден в «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

Ранее в официальном аккаунте фильма в соцсетях появились первые постеры с персонажами. Каждый актер преобразился, но больше всего фанатов поразил актер и музыкант Джаред Лето. Артист сыграл роль Паоло Гуччи, бывшего вице-президента и управляющего директора Gucci.

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кино трейлер Дом Гуччи
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