ФНС может получить право на арест активов фирм за неуплату налогов

Москва, 30 июля. Федеральная налоговая служба может получить новые права касательно работы с компаниями-должниками.

Согласно инициативе, налоговые органы намерены ограничивать право неплательщиков распоряжаться собственностью. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на законопроект о поправках к Налоговому кодексу. В документе идет речь о предварительных обеспечительных мерах, которыми Министерство финансов России хочет наделить ФНС.

Нововведения обсуждают с предпринимателями и экспертным сообществом. Согласно предложенным поправкам, налоговая служба может получить право ареста и запрета обременений последовательно недвижимости, а также движимого и иного имущества организаций, где была начата выездная налоговая проверка. Меру нельзя применять в отношении готовой продукции, сырья и материалов, уточняется в статье.

Возможные расширения прав налоговых служб направлены на на пресечение одной из практик, использующихся компаниями-должниками. Так, некоторые из них с момента начала проверки могут продать свое имущество, вывести капитал и подать на банкротство.