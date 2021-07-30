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ФНС может получить право на арест активов фирм за неуплату налогов
Экономика
ФНС может получить право на арест активов фирм за неуплату налогов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 30 июля. Федеральная налоговая служба может получить новые права касательно работы с компаниями-должниками.

Согласно инициативе, налоговые органы намерены ограничивать право неплательщиков распоряжаться собственностью. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на законопроект о поправках к Налоговому кодексу. В документе идет речь о предварительных обеспечительных мерах, которыми Министерство финансов России хочет наделить ФНС.

Нововведения обсуждают с предпринимателями и экспертным сообществом. Согласно предложенным поправкам, налоговая служба может получить право ареста и запрета обременений последовательно недвижимости, а также движимого и иного имущества организаций, где была начата выездная налоговая проверка. Меру нельзя применять в отношении готовой продукции, сырья и материалов, уточняется в статье.

Возможные расширения прав налоговых служб направлены на на пресечение одной из практик, использующихся компаниями-должниками. Так, некоторые из них с момента начала проверки могут продать свое имущество, вывести капитал и подать на банкротство.

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фнс должники собственность
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