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В Италии рассказали об особой заинтересованности США в женевской встрече с Россией
Армия
В Италии рассказали об особой заинтересованности США в женевской встрече с Россией
Федеральное агентство новостей

Рим, 30 июля. Встреча представителей России и США по вопросам ядерного вооружения началась в Женеве. Аналитики из Италии пишут, что особенно заинтересован в переговорах Вашингтон.

Российскую сторону в переговорах представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, в то время как американскую — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эксперты из итальянского издания InsideOver предполагают, что основной темой встречи станет станет контроль над новыми видами вооружений. Пересказ публикации представляет «ПолитРоссия».

«Точная повестка переговоров не была обнародована, но мы можем попытаться установить ее на основе соответствующих стратегических позиций и того, что произошло в последние годы», — отмечают журналисты.

При этом обозреватели подчеркивают, что, несмотря на продление на пятилетний срок договора о ядерных ракетах НВ-3 между РФ и США, разработки новых систем вооружений вносят в существующий порядок нестабильность. Поэтому и в Москве, и в Вашингтоне ощущают острую необходимость в урегулировании данной сферы, иначе последствия могут быть очень серьезными.

Но как подчеркивают аналитики из InsideOver, больше всего в этом заинтересованы Соединенные Штаты, поскольку Россия в последнее время получила ряд преимуществ за счет новых вооружений, таких как гиперзвуковые ракеты. У американских военных нет эффективных средств защиты от новейших боевых систем РФ, поэтому они имеют особую заинтересованность в проведении переговоров в Женеве.

Ранее сообщалось, что ООН приветствует диалог между Россией и США по стратегической стабильности. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

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россия сша ядерное оружие женева
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