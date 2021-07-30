Нехватка микрочипов скажется на производстве новых iPhone

Купертино, 30 июля. Представители американской корпорации Apple признали, что дефицит полупроводников затронет iPhone 13.

Дефицит микросхем станет причиной снижения объемов производства следующего поколения iPhone. В Apple признали негативные последствия глобального тренда, связанного с полупроводниками. Об этом пишет iXBT.

Предполагается, что рост доходов компании в связи с этим замедлится. Прогнозируемая выручка Apple на IV квартал должна увеличиться, однако темпов роста в 36,4% достичь не удастся, отмечают в корпорации.

Полупроводников стало не хватать в связи со множеством причин, среди которых — закрытие производств на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также резко возросший спрос на электронику после популяризации удаленной работы.

Нехватка микросхем негативно отражается на многих отраслях. Недавно дефицит стал причиной остановки нескольких заводов американского автопроизводителя Ford.