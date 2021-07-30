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Нехватка микрочипов скажется на производстве новых iPhone

  /   Обновлено: 30 июля 2021 09:54
Экономика
Нехватка микрочипов скажется на производстве новых iPhone
Prt Scr youtube.com  /  EverythingApplePro E A P

Купертино, 30 июля. Представители американской корпорации Apple признали, что дефицит полупроводников затронет iPhone 13.

Дефицит микросхем станет причиной снижения объемов производства следующего поколения iPhone. В Apple признали негативные последствия глобального тренда, связанного с полупроводниками. Об этом пишет iXBT.

Предполагается, что рост доходов компании в связи с этим замедлится. Прогнозируемая выручка Apple на IV квартал должна увеличиться, однако темпов роста в 36,4% достичь не удастся, отмечают в корпорации.

Полупроводников стало не хватать в связи со множеством причин, среди которых — закрытие производств на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также резко возросший спрос на электронику после популяризации удаленной работы.

Нехватка микросхем негативно отражается на многих отраслях. Недавно дефицит стал причиной остановки нескольких заводов американского автопроизводителя Ford.

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apple iphone дефицит микрочипов
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