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Российские войска перебрасывают в Узбекистан для участия в совместных учениях
Армия
Российские войска перебрасывают в Узбекистан для участия в совместных учениях
Фото пресс-службы ЗВО

Москва, 30 июля. Подразделения ВС России начали перегруппировку на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных военных учениях.

В сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) говорится, что масштабные маневры пройдут в начале августа у границы с Афганистаном. К учениям будут привлечены более 1,5 тысячи военнослужащих.

«Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа начали перегруппировку войск», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов выразили беспокойство в связи с деградацией ситуации в Афганистане. По их словам, из-за действий талибов (члены запрещенной в России организации «Талибан»1) страны Средней Азии могут оказаться в опасности, передает infox.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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