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Трое жителей Мордовии погибли после посиделок с суррогатным алкоголем
Происшествия
Трое жителей Мордовии погибли после посиделок с суррогатным алкоголем
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Саранск, 30 июля. Трое жителей Мордовии погибли после распития алкоголя. Причиной их гибели стало содержание в напитках метилового спирта.

Как выяснили следователи, один из погибших попросил товарища купить алкоголь на трассе «М5 Урал». Опасная жидкость в нескольких канистрах была доставлена в Чамзинский район и попала на стол компании мужчин. После посиделок с «увеселительными» напитками трое собутыльников скончались.

«Имеется информация, что продукцию, содержащую опасный для жизни метиловый спирт, приобретали водители, проезжавшие по федеральной трассе, в связи с чем предупреждаем о смертельной опасности подобных покупок», — сообщили в СУ СК России по Мордовии.

Правоохранители задержали 38-лтнего жителя Рязани, посвятившего сомнительному бизнесу несколько лет. Долгие годы мужчина наживался за счет любителей выпить, продавая им суррогатный алкоголь.

Ранее ФАН писал о происшествии в Нижнем Новгороде. Горожанка убила своего уже третьего сожителя.

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россия происшествия мордовия
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