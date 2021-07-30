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Разбившего полицейскую машину жителя Саратовской области признали невменяемым
Происшествия
Разбившего полицейскую машину жителя Саратовской области признали невменяемым
Следственный комитет РФ по Саратовской области  / 

Саратов, 30 июля. Суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Базарного Карабулака, обвиняемого в общественно опасном деянии. Подозреваемый после ссоры с сожительницей взобрался на крышу полицейского автомобиля, начав наносить по машине удары арматурой. Оттуда его сняли полицейские. 

Суд признал, что мужчина не осознавал опасность своих действий вследствие психического расстройства. Ему назначено принудительное лечение в психиатрической больнице.  

«Конечно, происшествие получилось достаточно громким, особенно для нашего региона. Полицейские отработали грамотно: главное, что сами не пострадали, задерживая психически нездорового человека. Машину можно починить, это не трагедия», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Иван И.

Вячеслав Володин пообещал Саратову по 50 новых трамваев и троллейбусов. Новая техника поступит в 2022 году. 

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саратовская область психическое расстройство судебная медицина
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