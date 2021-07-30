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На базе предприятия «Туполев» с нуля началась сборка нового стратегического ракетоносца
Армия
На базе предприятия «Туполев» с нуля началась сборка нового стратегического ракетоносца
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 30 июля. Сборка нового стратегического ракетоносца Ту-160М началась на базе ПАО «Туполев», сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, самолет строится с нуля. Кроме того, на Казанском авиационном заводе завершаются работы по изготовлению второго такого самолета, переделанного из старого сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160.

«Первый самолет этой серии - Ту-160М - совершил первый полет в конце минувшего года, успешно прошел заводские испытания, а сейчас завершает предварительные испытания в Жуковском», — сказал Слюсарь в комментарии изданию «Красная Звезда».

Ранее сообщалось, что ВКС России направили два бомбардировщика Ту-160 на плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. На отдельных этапах рядом с бомбардировщиками ВКС России были истребители F-16 ВВС Норвегии.

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россия ту-160 туполев слюсарь
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