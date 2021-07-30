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Авиация ВВО примет участие в российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 09:39
Армия
Авиация ВВО примет участие в российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021»
wikipedia.org

Москва, 30 июля. Экипажи истребителей Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) примут участие в российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме летчиков, в предстоящих маневрах задействуют мотострелковое соединение, а также подразделения специального назначения.

«В состав участников совместного учения от российской стороны входят военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, летчики которого совершили многочасовой перелет на расстояние свыше 1,5 тыс. километров из пункта постоянной дислокации на многоцелевых истребителях Су-30СМ», — уточняет пресс-служба ВВО.

От китайской стороны в тренировке примут участие сухопутные войска и ВВС НОАК. Перед началом маневров военнослужащие двух стран вместе изучают теорию боевой подготовки и отрабатывают все на практике.

Российско-китайские учения «Взаимодействие-2021» будут проходить с 9 по 14 августа на одном из полигонов Народно-освободительной армии Китая в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

Ранее сообщалось, что всего к маневрам привлекут около 10 тыс. военнослужащих России и Китая. Кроме этого, в учениях будет задействована различная военная техника, включая истребители, артиллерию и бронетехнику.

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россия китай су-30 вво взаимодействие-2021
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