Вещество внеземного происхождения обнаружили ученые в Татарстане

Казань, 30 июля. Студентка Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Клавдия Петренко обнаружила на месторождении гипса вещество внеземного происхождения. Ученые полагают, что оно попало на Землю почти 300 миллионов лет назад.

По данным пресс-службы вуза, находка была сделана в Камско-Устьинском месторождении. Сотрудники университета обратили внимание на необычайно плотные богатые железом микровключения гипсовой породы, анализ которых показал внеземное происхождение материала. На это указывает его текстура, минералогия и другие физико-химические свойства.

«Мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения имеют внеземной генезис», — приводит пресс-служба слова доцента кафедры Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиля Кадырова.

Ученые полагают, что вещество образовалось в результате разрушения метеорита в земной атмосфере. Предположительно, это произошло около 273 миллионов лет назад.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники Казанского федерального университета разработали устройство, симулирующее у человека мигрень. По задумке ученых, оно поможет лучше изучить механизм головной боли.