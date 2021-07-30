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Вещество внеземного происхождения обнаружили ученые в Татарстане
Общество
Вещество внеземного происхождения обнаружили ученые в Татарстане
pixabay.com  / 

Казань, 30 июля. Студентка Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Клавдия Петренко обнаружила на месторождении гипса вещество внеземного происхождения. Ученые полагают, что оно попало на Землю почти 300 миллионов лет назад.

По данным пресс-службы вуза, находка была сделана в Камско-Устьинском месторождении. Сотрудники университета обратили внимание на необычайно плотные богатые железом микровключения гипсовой породы, анализ которых показал внеземное происхождение материала. На это указывает его текстура, минералогия и другие физико-химические свойства.

«Мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения имеют внеземной генезис», — приводит пресс-служба слова доцента кафедры Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиля Кадырова.

Ученые полагают, что вещество образовалось в результате разрушения метеорита в земной атмосфере. Предположительно, это произошло около 273 миллионов лет назад.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники Казанского федерального университета разработали устройство, симулирующее у человека мигрень. По задумке ученых, оно поможет лучше изучить механизм головной боли.

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