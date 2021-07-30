Адвокат гражданской жены Сергея Захарова внезапно скончался

Москва, 30 июля. Ушел из жизни адвокат Вадим Никулин, который участвовал в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

В суде Никулин защищал интересы Ирины Стерховой — гражданской жены курьера Сергея Захарова, который погиб при автокатастрофе. О смерти Никулина рассказал другой адвокат — Андрей Алешкин.

По предварительным данным, причиной смерти адвоката стало поражение сердечной мышцы, приведшее к миокардиту. Официальной информации об этом пока не поступало. Никулина похоронят на его родине — в Саратове.