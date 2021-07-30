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В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле населенного пункта на линии соприкосновения

  /   Обновлено: 30 июля 2021 09:36
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле населенного пункта на линии соприкосновения
Федеральное агентство новостей

Луганск, 30 июля. Подразделения ВСУ за минувшие сутки один раз открывали огонь по территории ЛНР из стрелкового оружия.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что ВСУ вели огонь по населенному пункту Березовское из крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР нанесла ответный удар по ВСУ, заставив их прекратить обстрел поселка Новая Марьевка. Сообщается об уничтожении минометного расчета украинских силовиков и ранении как минимум троих военнослужащих.

Военные эксперты из Донбасса полагают, что Киев не оставит попыток решить конфликт силой, однако у России есть необходимые инструменты для того, чтобы не позволить ВСУ реализовать такой сценарий, передает infox.

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ЛНР всу обстрел
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