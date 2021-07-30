Суд изменил меру пресечения экс-главе минстроя Башкирии

Уфа, 30 июля. Обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего главу минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева отправили под стражу по решению районного суда Уфы.

Ранее фигурант уголовного дела находился под домашним арестом. Суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения. Таким образом, Кучарбаев будет находиться в СИЗО до 11 сентября.

Следствие установило, что бывший чиновник принял работы на построенных очистных сооружениях в Кумертау в 2017 году. При этом он знал, что объект не подготовлен к эксплуатации. До настоящего времени они не пригодны для использования. Из-за действий Кучарбаева бюджету республики нанесен ущерб в размере 95 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирский экс-чиновник попал под суд за многомиллионный ущерб государству. В государственный орган власти передано уголовное дело бывшего главы Колыванского района Виктора Аверина, обвиняемого в превышении должностных полномочий.