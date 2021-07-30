Власти РФ не рассматривают возможность отмены пошлины на экспорт зерна

Москва, 30 июля. Российское правительство в настоящий момент не допускает вариант отмены «зернового демпфера» и экспортной пошлины на вывоз пшеничных культур из страны.

Некоторые отечественные производители зерна выдвигают предположения о возможности отмены вывозных пошлин осенью. В результате изготовители сокращают реализацию продукции и повышают запасы. Аграрии придерживают собственные товары, рассчитывая на смягчение таможенно-тарифной политики, что формирует некоторый дисбаланс на рынке, передает РИА Новости.

При этом необходимо понимать, что причины для этого отсутствуют. В правительстве даже не обсуждается возможность отмены демпферного механизма. Кроме того, бюджет на будущий год составляется с учетом действия таможенных квот. В стране функционирует гибкий вывозной тариф на зерновые культуры, который работает в рамках «зернового демпфера» со 2 июня текущего года.